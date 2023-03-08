بسبب غلاء المعيشة.. فنان يقرر العيش في صندوق للقمامة - صور

الوكيل الإخباري - قرر الفنان البريطاني هاريسون مارشال البالغ من 28 عاماً العيش في صندوق للقمامة، وذلك من أجل لفت الانتباه إلى الارتفاع "الجنوني" لسعر استئجار غرفة في العاصمة البريطانية لندن في خضم أزمة تكاليف المعيشة.



وقال هاريسون عقب عودته الى المدينة بعد قضاء فترة في الخارج، إنه واجه صعوبة كبيرة في العثور على مكان يعيش فيه بسبب أزمة السكن وارتفاع الأسعار الجنوني.



الفنان لم يستسلم إلى الأمر الواقع، ووجد حلاً إبداعياً للمشكلة وهو إنفاق أربعة آلاف جنيه إسترليني (4800 دولار) لبناء سقف من الخشب وتثبيته على الصندوق. وكان لديه في الداخل مساحة لإقامة مطبخ صغير ووضع سرير.

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فيما لديه ممر في حديقة يقوده إلى سلم للمدخل ومرحاض متنقل في زاوية الموقع.



غير أنه يستحم في العمل، الذي يبعد مسافة عشر دقائق بالدراجة، أو في صالة رياضية ويمكنه الحصول على المياه من خرطوم لدى الجيران. ( الجديد)