بستان الشرق.. كوميديا تجمع نجوم الوطن العربي

الوكيل الإخباري - يستمر مسلسل "بستان الشرق" بتقديم جرعة كوميدية عالية خلال العرض الرمضاني، من تأليف ممدوح حمادة وإخراج سيف الشيخ نجيب، وبطولة نخبة من النجوم العرب، من سورية ومصر ولبنان والأردن وتونس وقطر.



وتدور أحداث المسلسل الكوميدي الاجتماعي المعاصر في 30 حلقة متصلة منفصلة، داخل فندق كبير يحمل اسم "بستان الشرق"، يضم مجموعة من النزلاء من مناطق مختلفة، إضافة إلى عمال الفندق والإدارة الذين يتقاطعون مع بعضهم في مواقف متعددة، ويتطرق إلى مواضيع اجتماعية وسياسية معظمها مستقىً من الواقع.

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وعلى رأس الممثلين في العمل الذي تم تصويره في قطر: مازن الناطور وعبد الحكيم قطيفان، إضافة الى القديرين حسن عويتي ونزار أبو حجر، يشاركهم محمد حداقي، شادي الصفدي، أندريه سكاف، سوسن أبو عفار ونورا زيدان، كما يتميز المسلسل بمشاركة عربية واسعة حيث نشاهد من مصر كلاً من منى هلا ومجدي البحيري، ومن الأردن عمر زوربا، إضافة الى عفاف بن محمود من تونس وفيصل الرشيد من قطر، بينما يحلّ كلٌ من جمال العلي ورولا شامية ضيفين على الحلقات.