بسمة بوسيل تطلق أولى أغنياتها من إنتاج تامر حسني

الوكيل الإخباري - طرحت الفنانة المغربية بسمة بوسيل أولى أغنياتها "البدايات"، عبر قناتها الرسمية على منصة "يوتيوب"، ومختلف صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 32.



وشاركت بوسيل مقطعاً من الأغنية عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، تروج فيه للأغنية، وعلقت "البدايات أجمل.. بص حواليك وأسأل"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، ومن إنتاج الفنان تامر حسني.

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وكشفت بوسيل دور زوجها السابق تامر حسني في عودتها للغناء من جديد، بعد غياب فترة طويلة، وتابعت أنه ساندها ووقف إلى جانبها في إنتاج "البدايات".





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