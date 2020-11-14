بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني

الوكيل الإخباري _ بعد زواج دام اكثر من ٨ سنوات كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" عن انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني.

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حيث انها كتبت من خلال خاصية "ستوري" "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه انه مش بيعملي احترام سواء في صور او فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجه علشان مش فارقني اي صور".



وأضافت "كمان احب اعرفكم اننا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر اوراق الطلاق لو سمحتم احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي اي حاجه".



المصدر : لها

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