بسمة بوسيل تفاجئ تامر حسني بتورتة عيد ميلاده على المسرح - فيديو

الوكيل الإخباري - فاجأت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل زوجها الفنان المصري تامر حسني خلال إحياءه إحدى حفلاته في منطقة الساحل الشمالي، بمناسبة عيد ميلاده، فصعدت على المسرح وبيدها قالب حلوى فاحتضنها وبدى مستغرب.

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وطلب تامر من زوجته أن تغني له، فقدمت أغنية "كل سنة وأنت طيب"، وشاركته الرقص وقبلا بعضهما وسط احتفال الجمهور بهما وكان تامر قد أحيا أيضاً حفل الخطوبة الثاني للفنانة الشابة ريم سامي على خطيبها رجل الأعمال هيمن الطارق، خاصة وأن تامر تربطه صداقة قوية بشقيق ريم المخرج محمد سامي.

المصدر - الفن