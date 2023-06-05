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الإثنين، 05-06-2023 01:09 م

بسمة بوسيل تهدد بالقضاء !

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الوكيل الإخباري- أثار خبر عودة الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل للغناء جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أزمة حذف “الكوفر الغنائي” الذي طرحته لأغنية “مين اللي بيختار”، التي تعود للفنانة هبة طوجي والموسيقي أسامة الرحباني.

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وهددت الشركة المنتجة للعمل الفنانة بوسيل بالمتابعة القانونية، إذ أشارت في بيان لها إلى أن وضع الفنان صوته على أغنية لفنان زميله أمر جائز ضمن أطر تحددها القوانين والأنظمة المرعية، مع مراعاة حقوق الملكية الأدبية والفنية والفكرية، مؤكدة أن هبة طوجي وأسامة الرحباني لطالما رحبا بكل من قام بإطلاق “كوفر” لأغنياتهما، الذي تم دوماً باحترام الحقوق المعنوية.


وأضاف نص البيان أن “بسمة بوسيل قامت بأداء أغنية ‘مين اللي بيختار’، من إنتاج وتلحين أسامة الرحباني، وكلمات غدي الرحباني وأداء هبة طوجي، وذلك في فيديو مصور بطريقة محترفة، قصد الترويج لمنتج تجاري، حيث استعملت اللحن والتوزيع الموسيقي الأساسي نفسه دون أي تعديل أو إنتاج إضافي، باستثناء وضع صوتها على الأغنية بعد حذف صوت هبة طوجي، كما قامت بنسب الإنتاج الموسيقي إلى جلال فهمي الذي لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالنسخة المستعملة في الأغنية ‘الماستر’، الأمر الذي نتج عنه تضليل كبير لدى المتابعين وضرر بالغ لدى أصحاب الحقوق”.

 

هسبريس


 




 

 


 

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