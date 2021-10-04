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الإثنين، 04-10-2021 03:45 م

بسمة بوسيل تواجه إنتقادات لاذعة من المتابعين - فيديو

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الوكيل الإخباري - أثار فيديو للفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، فظهرت ترقص رقصة مثيرة على أغنية لفرقة "Black Eyed Peas".

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فتواجدت بسمة بحفل للفرقة الذي تم إحياؤه بجانب الأهرامات في مصر، ونشرت فيديو بصفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت بإطلالة سوداء إذ إرتدت جمبسوت أسود ضيق مع قبعة رمادية.


وعلَّقت: "قضيت أجمل أوقات حياتي في مشاهدة فرقة BEP، أحب موسيقاهم وأجوائهم".


وتعرضت بسمة بوسيل لموجة من انتقادات المتابعين، لمعرفة التفاصيل شاهدو الفيديو المرفق.

 

 

 

المصدر - الفن 

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