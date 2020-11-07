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السبت، 07-11-2020 10:06 ص

بسمة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد اصابتها بكورونا

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الوكيل الإخباري _  طمأنت الفنانة المصرية بسمة متابعيها عن حالتها الصحية بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد ، وذلك عقب حضورها فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان "الجونة السينمائي".

وقد اشارت بسمة الى إن الأعراض التي تعاني منها بسبب إصابتها بالفيروس بسيطة وغير قوية، حيث أنها فقدت حاسة الشم وتعاني من بعض الآلام في الظهر، والتي اعتقدت في بداية الأمر أنها بسبب الحذاء العالي.

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مؤكدة أنها لا تشعر بأي اعراض اخرى.

 

المصدر : لها 

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