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الأربعاء، 11-11-2020 02:19 م

بسمة تكشف عن تعافيها من فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة بسمة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" عن تعافيها من فيروس كورونا ، بعد المسحة التي أجرتها و تحولت إلى سلبية.

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حيث انها نشرت صورة تكشف نتيجة الفحص السلبية وارفقتها بتعليق قالت فيه : " الحمد لله النتيجة اتحولت لسلبية الف شكر لك يا رب  شكرا جزيلا لكل الناس اللي سألوا عليا بكل الطرق، حسيت بكمية حب ومساندة كبيرة جدا.. لكن اكبر شكر لأمي الحبيبة نولة درويش اللي شالتني وشالت بيتي وبنتي على راسها من اول يوم لحد هذه اللحظة يارب اكتب الشفاء لكل مريض، وهون علينا جميعا الحمد لله".


المصدر : اليوم السابع 

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