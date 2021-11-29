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الإثنين، 29-11-2021 04:36 م

بسمة وهبة بأولى كلماتها بعد تعرضها لوعكة صحية

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الوكيل الإخباري - بعد تعرّضها لوعكة صحيّة أثناء تقديم برنامجها ما تطلّب غرفة العناية المركزة بالمستشفى، خرجت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن صمتها، وطمأنت المتابعين بمنشور لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وكتبت بسمة في حسابها: "الحمد لله.. أزمة وعدِّت، ربنا بيبتلينا، ومن رحمته بينجِّينا".

 

وكانت تعرّضت وهبة لوعكة صحية للمرّة الثانية أثناء عرض برنامجها "90 دقيقة"، دخلت على إثرها المستشفى.

 

المصدر - الفن 

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