بسمة وهبة تخضع لعملية جراحية جديدة .. فيديو

الوكيل الإخباري _ شاركت الإعلامية المصرية بسمة وهبة،متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو جديد ظهرت من خلاله اثناء استعدادها للخضوع لعملية جراحية جديدة .
وقد وبدت وهبة متعبة للغاية ، حيث انها قالت : "استودعك الله الذي لا تضيع ودائعة ، لا تنسوني من دعائكم وكتبت معلقة : أسألكم الدعاء العمليه حالًا.
لتنهال عليها التعليقات داعين لها بالشفاء العاجل .
يشار الى ان وهبة تعاني من مشاكل في المعدة بالإضافة إلى نزيف، وهي حالة في غاية الصعوبة مما يتطلب العلاج في الخارج.
المصدر : الفن
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