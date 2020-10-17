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السبت، 17-10-2020 10:22 ص

بسمة وهبة تخضع لعملية جراحية جديدة .. فيديو

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الوكيل الإخباري _ شاركت الإعلامية المصرية بسمة وهبة،متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو جديد ظهرت من خلاله اثناء استعدادها للخضوع لعملية جراحية جديدة .

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وقد وبدت وهبة متعبة للغاية ، حيث انها قالت : "استودعك الله الذي لا تضيع ودائعة ، لا تنسوني من دعائكم وكتبت معلقة : أسألكم الدعاء العمليه حالًا.

 

لتنهال عليها التعليقات داعين لها بالشفاء العاجل .


يشار الى ان وهبة تعاني من مشاكل في المعدة بالإضافة إلى نزيف، وهي حالة في غاية الصعوبة مما يتطلب العلاج في الخارج. 

 

المصدر : الفن 

 

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