بسمة وهبة تكشف معاناتها بعد إصابتها بكورونا

الوكيل الإخباري - نشرت الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو كشفت من خلاله معاناتها من الآثار الناتجة من فيروس كورونا، الذي أصيبت به في الفترة الماضية، مؤكدةً أنها ما زالت تعاني من ذيول هذا المرض اللعين، وأنها تشعر بالإرهاق الشديد حين تبذل أقل مجهود.



وقالت بسمة في الفيديو: "من ساعة ما كورونا جالي، وأنا حاسة إني عجّزت، وأي مجهود بعمله؛ بتعب أوي، أنا لو قُمت جبت حاجة من الأرض أو عملت أي مجهود؛ بتعب، حتى ولو من أقل مجهود، وطول الوقت حاسة إني مُجهدة، وإني عجّزت".

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