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الأحد، 01-11-2020 01:28 م

بشرى تكشف تفاصيل جديدة حول كواليس خطوبتها

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الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة بشرى عن تفاصيل جديدة حول كواليس خطوبتها في مهرجان الجونة، مشيرة الى انها فوجئت عندما قام بعض الأشخاص بجذبها إلى أحد الأماكن، بعدها اصطحبها الفنان خالد الصاوي إلى لحظة المفاجأة وطلب يدها أمام الجميع.

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كما اكدت الى أن الشخص الذى تقدم لخطبتها هو عشرة عمر وبينهما صداقة حميمة منذ الصغر وأبنائها يحبونه بشكل كبير .


يشار الى ان بشرى كانت قد احتفلت بخطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل، وذلك بعد انتهاء فعاليات الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

 

المصدر : الامارات نيوز

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