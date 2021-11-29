بشرى تكشف عن معاناتها النفسية

الوكيل الإخباري - خلال حضورها ندوة نقاشية بعنوان "مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية"، عُقدت خلال "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" في دورته الـ 43، كشفت الفنانة بشرى كواليس مشاركتها في مسلسل "الاختيار 2"، الذي عُرض في رمضان الماضي مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، وأخرجه بيتر ميمي.

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وقالت بشرى: "سعيدة بتكريم الجالية العربية لي، وفي هذا العمل لا بد من أن ننكر ذاتنا، والأبطال الحقيقيون هم الشهداء والنجوم". وأضافت: "الجزء المهم بالنسبة إليّ أن تكون للموهبة أبعاد أخرى غير منطوقة والدور يُعنى بالإنسانية، فالتعبير والتمثيل أداة عالمية. بيتر ميمي له الفضل بعد الأبطال الحقيقيين في نجاحنا، لأنه غير متعسّف، وسبّب لي عقدة نفسية، مش عارفة أشتغل مع مخرجين في انضباطه".

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