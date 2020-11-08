بشرى تكشف نتيجة فحص كورونا

الوكيل الإخباري_ كشفت الفنانة المصرية بشرى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" عن خضوعها لفحص فيروس كورونا ، وذلك بعد ان اعلن العديد من الفنانين الذين تواجدوا في مهرجان الجونة اصابتهم بالفيروس .

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حيث انها نشرت صورة نتيجة التحليل ، وارفقتها بعليق قالت فيه : "الحمد لله نتيجة تحليل الـpcr الخاص بي سلبية رغم حضوري جميع الفعاليات الرسمية للمهرجان.. الالتزام بالكمامة هو السر.. ربنا يحفظ الجميع وشكرا لكل من اتصل للاطمئنان عليا من الشائعات".

المصدر : لها

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