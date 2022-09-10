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السبت، 10-09-2022 04:58 م

بصورة من الذكريات.. إلهام شاهين تستعيد ذكرياتها برفقة شقيقها

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الوكيل الإخباري-استعادت الفنانة إلهام شاهين، ذكرياتها جمهورها بصورة من الذكريات، نشرتها علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت إلهام شاهين برفقة شقيقها من طفولته ، مما نال اعجاب متابعيها.

وحرصت إلهام شاهين على حضور حفل المطربة آمال ماهر بمدينة العملين الجديدة وكانت من أوائل الحضور.

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وعلقت إلهام على عودة آمال لجمهورها مرة أخرى من خلال تدوينة قامت بكتابتها على صفحتها الشخصية قائلة: حفل آمال ماهر فى العلمين .. الله على مصر و جمالها.. الرقى و الشياكه فى العلمين .. مع منظر البحر الساحر وفنانة من أجمل أصوات مصر .. الطرب الممتع مع آمال ماهر .

 


 

 

صدى البلد

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