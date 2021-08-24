بصور خاصة - هكذا احتفل أمير كرارة بميلاد زوجته

الوكيل الإخباري - احتفل النجم أمير كرارة بيوم ميلاد زوجته هند حسني من خلال مشاركة متابعيه على تطبيق "إنستغرام" بمجموعة متنوعة من صورهما الخاصة بمناسبات وأماكن مختلفة.

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ونشر كرارة صورة لطيفة تجمعه بزوجته ووجّه إليها رسالة، جاء فيها: "كل سنه وإنتي طيبة حبيبتي، ربّنا يخليكي ليا ودايماً وسطينا".



وملأ النجم المصري خاصية "الستوريز" بمجموعة من الصور الرومانسية الخاصة مع زوجته، وعبّر من خلالها عن حبّه الشديد لها والعلاقة المتينة التي تجمع بينهما.



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع التهنئة البسيطة والمليئة بالحب والاهتمام في آن معاً، وأشادوا كذلك بعلاقة الثنائي المميزة وتمنّوا لهما السعادة الدائمة.



