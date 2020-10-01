بصور مؤثرة.. زوجة فنان شهير تعلن وفاة طفلهما بعد ولادته

الوكيل الاخباري - فاجأت عارضة الأزياء الشهيرة كريسي تايغن متابعيها بإعلان خبر حزين من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". ولهذا نشرت صورة ظهرت فيها وهي تبكي أثناء جلوسها على سرير الفحص في أحد المستشفيات وبدت في حالة يرثى لها.



وفي التعليق كشفت أنها فقدت طفلها الثالث، جاك، بعد ولادته. وكتبت: "نشعر بالصدمة والألم العميق. وهو ألم لم نشعر به في أي وقت سابق. لم نتمكن من إيقاف نزف طفلنا ومن توفير الدماء التي يحتاج إليها رغم كل أكياس الدم. لم يكن ذلك كافياً".



وأضافت: "نحن لا نقرر عادة اسماء أطفالنا قبل ولادتهم وحتى نغادر المستشفى. لكننا، لسبب ما، بدأنا نطلق على الصغير اسم جاك. وسيبقى بالنسبة إلينا جاك. لقد حاول بجد أو يكون جزءًا من اسرتنا وسيكون دائماً كذلك".

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وتابعت: "إلى جاك، أعبر عن بالغ أسفي لأن لحظات حياتك الأولى ترافقت مع الكثير من التعقيدات". كما توجهت بالشكر إلى كل من مدها بالطاقة الإيجابية والأفكار.







لها

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