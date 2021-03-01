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الإثنين، 01-03-2021 03:56 م

بطلة باب الحارة 'شريفة' تثير الجدل بفيديو جديد برفقة زوجها.. شاهد

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الوكيل الاخباري - أخطات الفنانة السورية جومانا مراد أثناء تصويرها ببرنامج "إنسايدر بالعربي"، ودخلت في نوبة ضحك، وطالبت بإعادة التصوير.

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وبحسب فيديو نشره حساب برنامج "إنسايدر بالعربي" على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، فقد قالت جومانا "45 حلقة" فصححها لها زوجها "45 لوحة" فانهارت بالضحك طالبة إعادة التصوير.


يأتي تصوير جومانا على خلفية قرارها وزوجها المحامي ربيع بسيسو، طرح 45 لوحة تشكيلية تملكها، للعرض فقط دون بيع، بمعرض مصر الدولي للفنون التشكيلية، "إيجيبت آرت فير"، والذي انطلق ظهر الجمعة الماضي بأحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.

 

وقالت جومانا في تصريحاتها لبرنامج" إنسايدر بالعربي"، إنها تعتبر هذه اللوحات من مقتنياتها الشخصية، ولكن في نفس الوقت لا تعتبر أنها الوصية الوحيدة عليها، فمن حق الجمهور الاستمتاع بمثل هذه اللوحات لقيمتها الفنية، التي لا تحب أن تقصر متعة رؤيتها على نفسها وأصدقائها فقط، كما أيّد زوجها نفس الفكرة.


وكشفت لأول مرة عن لوحاتها لأشهر الفنانين التشكيليين من مصر وسوريا، منهم جاذبية سري، أدهم وانلي، صبري منصور، حامد عويس، سمير رافع، سيد عبدالرسول، فاتح المدرس، إسماعيل الشموت، ممدوح قشلان، 3 تماثيل للفنان الكبير الراحل محمود مختار، 3 لوحات للفنان الكبير سعيد كيالي، وغيرهم.


وبحسب موقع "في الفن" تعتبر جومانا مراد، الفنانة الأولى في الشرق الأوسط، التي تشارك بمعرض عالمي للفن التشكيلي بلوحات للعرض فقط دون غرض البيع، وذلك لعشقها الشديد للرسم، والذي تمارسه في أوقات فراغها بعيدًا عن أعمالها السينمائية والتلفزيونية.


يشار إلى أن جومانا كانت قد أصيبت بفيروس كورونا، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن تعلن تعافيها منه بعدها بفترة وجيزة.

 


سبوتنيك

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