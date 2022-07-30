السبت 30-07-2022
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السبت، 30-07-2022 11:52 ص

بطلة مسلسل تركي الشهير تتعرض لحادث سير -صورة

موضوع_تعبير_عن_النجاة_من_حادث_سير


الوكيل الإخباري-تعرّضت النجمة التركية ألشين سانغو لحادث سير وذلك حين ذهابها الى النادي الرياضي، اذ اصطدمت سيارتها بسائق دراجة نارية، وبالتأكيد أسرعت سانغو للإطمئنان عليه، لكن حالته الصحية كانت جيدة ولا تستدعي الذهاب الى المستشفى.

الجدير ذكره ان ألشين سانغو كان قد تعرّف عليها الجمهور في العالم العربي لأول مرة من خلال مسلسل "حب للإيجار" الذي خاضت بطولته الى جانب النجم التركي باريش أردوتش ، وقد حقق حينها هذا العمل نجاحا باهرا في تركيا ايضا ونسب مشاهدة عالية، وقد تألف من موسمين.

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