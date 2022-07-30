السبت 30-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مراكز فحص كورونا في الأردن - أسماء

مندوبا عن الملك.. العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة العميد المتقاعد محمد علي الحوراني

بعد اتفاق بينهما .. إدارة جرش تلغي تقديم الرقاد لحفلات المهرجان

تفاصيل جديدة عن جريمة أم قتلت طفليها خنقا في عمّان

ايعاز من وزير الاشغال بشأن طريق يرقا

جرش الـ36 يواصل فعالياته على الشمالي وشارع الاعمدة

وزير اسبق يُعلّق على قرار رفع أسعار الفائدة في المملكة للمرة الرابعة

الأولى بالتوجيهي في فلسطين تكشف سر تفوقها بمعدل 99.7%

انطلاق أولى قوافل المعتمرين الأردنيين خلال أيام

السير: ضبط حافلة نقل تحمل 18 راكباً زيادة عن الحد المقرر

السبت، 30-07-2022 11:52 ص

بطلة مسلسل تركي شهير تتعرض لحادث سير -صورة

موضوع_تعبير_عن_النجاة_من_حادث_سير


الوكيل الإخباري-تعرّضت النجمة التركية ألشين سانغو لحادث سير وذلك حين ذهابها الى النادي الرياضي، اذ اصطدمت سيارتها بسائق دراجة نارية، وبالتأكيد أسرعت سانغو للإطمئنان عليه، لكن حالته الصحية كانت جيدة ولا تستدعي الذهاب الى المستشفى ولا تعليق للان حول اصابة النجمة ألشين باذى جراء الحادث .

الجدير ذكره ان ألشين سانغو كان قد تعرّف عليها الجمهور في العالم العربي لأول مرة من خلال مسلسل "حب للإيجار" الذي خاضت بطولته الى جانب النجم التركي باريش أردوتش ، وقد حقق حينها هذا العمل نجاحا باهرا في تركيا ايضا ونسب مشاهدة عالية، وقد تألف من موسمين.

اضافة اعلان

 

 


 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
72019811583534

أول تعليق لهاني شاكر بعد قبول إستقالته من نقابة المهن الموسيقية

ياسمين-صبري-2

أحدث ظهور لياسمين صبري

f33e526a-d51c-404a-aac7-3228ee98ec02

تامر حسني يرد على الناقد طارق الشناوي حول فيلمه الجديد " بحبك "

127-125328-mai-omar-sudden-disease_700x400

أحدث ظهور للفنانة مي عمر -صورة

05f791222e8410732a962ac167bccbd1

مصر .. رامي جمال يعتذر عن تقديم حفل ويكشف السبب !

3333333333333333333333333333333

كاظم الساهر يشارك مقتطفات من حفله في عمان

أخبار متعلقة
Doc-T-864060-637673039462909754

نجاة فنان مصري وعائلته من حادث سير مروع - صورة