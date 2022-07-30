بطلة مسلسل تركي شهير تتعرض لحادث سير -صورة

الوكيل الإخباري-تعرّضت النجمة التركية ألشين سانغو لحادث سير وذلك حين ذهابها الى النادي الرياضي، اذ اصطدمت سيارتها بسائق دراجة نارية، وبالتأكيد أسرعت سانغو للإطمئنان عليه، لكن حالته الصحية كانت جيدة ولا تستدعي الذهاب الى المستشفى ولا تعليق للان حول اصابة النجمة ألشين باذى جراء الحادث .



الجدير ذكره ان ألشين سانغو كان قد تعرّف عليها الجمهور في العالم العربي لأول مرة من خلال مسلسل "حب للإيجار" الذي خاضت بطولته الى جانب النجم التركي باريش أردوتش ، وقد حقق حينها هذا العمل نجاحا باهرا في تركيا ايضا ونسب مشاهدة عالية، وقد تألف من موسمين.

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