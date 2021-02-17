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الأربعاء، 17-02-2021 12:19 م

بطل باب الحارة 'معتز' ابن هذا الممثل السوري!.. صور

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الوكيل الاخباري - كثيراً ما تفاجئ بعض الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي متابعيها بكشف صلة القرابة بين بعض الفنانين. وفي هذا السياق نشر أحدها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة قديمة التقطت للفنان السوري وائل شرف في يوم زفافه.

واللافت فيها ظهور الفنان السوري الراحل صبحي الرفاعي وتبين أنه والده وهو ما لا يعرفه الكثيرون. وهذا ما أشارت إليه الكثير من التعليقات على الحساب ومما كتب فيها: "توني أعرف إن هذا أبوه" و"أول مرة أعرفها". وتساءل الكثيرون عن سبب الاختلاف باسم العائلة وتبين أن الاسم الحقيقي لوائل هو وائل صبحي محمد شرف الرفاعي.

ويذكر أن لديه ثلاثة أشقاء هم باسل ولؤي وعلاء الرفاعي. ويشار إلى أنه بدأ مسيرته الفنية في العام 2003 من خلال مسلسل "مرايا". وبعد ذلك سافر إلى أوكرانيا لدراسة الطب إلا أنه لم يتمكن من متابعة دراسته في هذا المجال وعاد إلى المثيل.

سطع نجمه من خلال دور "معتز" في مسلسل "باب الحارة" وتلقى عنه جائزة من شركة "عاج" كما تم تكريمه في أماكن ومناسبات عدة.

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