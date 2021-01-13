بطل مسلسل الهيبة 'أويس مخللاتي' يعلن خطوبته بشكل مفاجئ!.. شاهد

الوكيل الاخباري - فاجأ الفنان السوري أويس مخللاتي متابعيه بصورة نشرها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وأظهر فيها يده مع يد فتاة وهما يضعان في إصبعيهما حلقتين سوداوين على شكل خاتم خطوبة.

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وأكد ارتباطه من خلال التعليق حيث كتب: "عملناها، بحبك ورح نكفي العمر". وتفاعل معه الكثير من المتابعين والنجوم الذين هنؤوه بذلك. وسأل عدد منهم عن هوية الخطيبة وحققت الصورة ما يزيد على 14 ألف إعجاب.

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