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الإثنين، 01-03-2021 12:13 م

بطل مسلسل باب الحارة 'معتز' يثير الجدل حول اعتزاله التمثيل!.. شاهد

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الوكيل الاخباري - فاجأ الفنان السوري وائل شرف متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة له أعلن من خلالها قراره بإعتزال التمثيل، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين محبيه.

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وشارك النجم السوري متابعيه بصورة له وعلق عليها: "قررت أعتزل التمثيل؟! توقعاتكم عني". وحرص على توجيه متابعيه على تطبيق "انستغرام" لمتابعة قناته على "يوتيوب" الذي يعرض من خلالها VLOGS عن تفاصيل حياته مع عائلته في بريطانيا بشكل أسبوعي، الأمر الذي جعله أقرب لمحبيه وجمهوره.

وفي مقطع الفيديو، ردّ النجم السوري على تعليقات متابعيه وتوقعاتهم حول شخصيته ومكانته في قلوبهم. ووجه العديد منهم اعتراضهم على قراره، ومنهم من شكك بكلامه، وهناك من سأله عن السبب، مطالبين إياه بتوضيح ما قاله.

 

يذكر أن النجم السوري يعيش حالياً في بريطانيا، ويبتعد عن الأعمال الفنية منذ فترة إلا أنه يستغل قدراته التمثيلية والإخراجية في عالم السوشيال ميديا ليبقى قريباً من جمهوره، وهو ما نال إعجاب محبيه وتفاعلوا معه بشكل كثيف.
واشتهر بدوره في مسلسل باب الحارة بشخصية "معتز".

 


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