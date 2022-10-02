بعد آخر ظهور له .. مصدر مقرب من جورج وسوف يكشف حالته الصحية

الوكيل الإخباري-بعد الضجة الكبيرة التي اثارها الفنان السوري جورج وسوف حول حالته الصحية وتساؤل المتابعين ان كان ابو وديع قد تعرض لوعكة صحية على اثر ظهوره بوزن زائد في احدث صورة له مع الفنان اللبناني وديع الشيخ.

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طمأنت المحامية مايا مطر، وكيلة أعمال سلطان الطرب، الجمهور على حالته الصحية، وقالت انها ممتازة، نافيةً مزاعم تعرّضه لأيّ عارض صحيّ.



وقالت: "أبو وديع بخير الحمد لله، نشكر كل من سأل عنه".



واضافت مطر:"سلطان الطرب يُحضر لـ3 حفلات مهمة، في شهر تشرين الأول الحالي، سيتم تنظيمها في قطر وأبو ظبي ومصر".



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