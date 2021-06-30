بعد أزمة التسريب .. أحمد فلوكس يوجه رسالة لحسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

الوكيل الإخباري - وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة للفنان حسام حبيب وزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، عقب أزمتهما الأخيرة.

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ونشر "فلوكس" صورة تجمعها، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلق عليها: "من أنضف وأرقى وأطيب وأجدع الأشخاص اللي موجودين على الأرض، ربنا يحفظك ويحفظ شيرين وأسرتكم وحبكم ويبعد عنكم ولاد الحرام".



وجاء في التسجيل الصوتي الذي وُصف بأنه مُسرب ويُنسب لحسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة بإختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها زوجته شيرين عبد الوهاب عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

المصدر - مصراوي