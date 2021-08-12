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الخميس، 12-08-2021 08:53 م

بعد أزمة قلبية.. الفنان المصري صلاح عبدالله يوجه رسالة لجمهوره

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الوكيل الإخباري- علَّق الفنان المصري صلاح عبد الله، على الأزمة القلبية الحادة التي تعرض لها مؤخرًا، وألزمته المكوث في غرفة العناية المركزة، قبل أن يتعافى كليًا ويخرج من المستشفى.

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وقال ”صلاح“ عبر صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“: ”من كثر الاتصالات والرسائل أثناء الأزمة الصحية الصعبة إللي عشتها من أسبوع وإللي بناتي كانو يوصلنها لي على طول لقيتني بعد ما فُقت بسألهن عن أسماء معينة سألوا عني ولا لأ“.


وأضاف: ”ولكن -ولله الحمد- أدركت الخطأ بسرعة، وبطلت أسأل، ولذلك أقول لكم وعن طريقكم: ألف شكر لكل من سأل واتصل، وألف عذر وعذر لكل من لم يفعل“.

 

المصدر: إرم


 




 

 


 

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