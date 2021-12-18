بعد أزمة محمد رمضان... تأجيل حفل حمادة هلال بالعراق

الوكيل الإخباري - تسببت الأزمة التي أحدثها حفل محمد رمضان في العراق وحدوث تظاهرات تطالب بوقف تلك الحفلات في أرض العراق في تأجيل حفل الفنان حمادة هلال المقرر إقامته في العاصمة لعراقية بغداد الفترة المقبلة.





وكشف هلال أسباب تأجيل حفلته الغنائية حيث نشر على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة له وعلق عليها قائلاً: مساء الفل على كل الحبايب، تم تأجيل حفلتي في العراق لتكون في ميعاد آخر خلال شهر ديسمبر بإذن الله".





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المصدر - لها