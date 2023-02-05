بعد إثارته الجدل بتصريحاته الأخيرة .. ماذا قال هاني شاهين عن نقابة الفنانين ؟

الوكيل الإخباري- خرج الفنان السوري هاني شاهين عن صمته لاول مرة، بعد تصريحاته المثيرة للجدل مؤخرا عن حالة الفقر التي يعيشها في سوريا، والانتقادات التي تعرض لها بسبب ما قاله.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ شاهين، ظهر فيه من داخل نقابة الفنانين السوريين، حيث أوضح بعض المغالطات التي إنتشرت حول ما قاله عن معاناته مع الفقر.



وتراجع الفنان السوري عن حديثه السابق، حيث اكد ان "أوضاعه جيدة وهو يأكل من أحسن ما يكون"، وبأن "نقابة الفنانين لم تقصر معه"، مضيفا: "طبعاً النقابة ما قصرت بحقي، عندها تأمين صحي عطول منعمل عمليات عن طريقها، واللي بقول إني حكيت عن النقابة كلمة يجي يقلعلي عيني".



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