الأربعاء 10-03-2021
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الأربعاء، 10-03-2021 01:29 م

بعد إصابة حفيدته.. حقيقة إصابة عبد الرحمن أبو زهرة بكورونا

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الوكيل الاخباري - نفى الموسيقار أحمد أبو زهرة، مخالطة والده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، لابنته بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأكد أنّ ابنته تقضي إجازتها في فيينا حالياً، إذ أصيبت بالفيروس هناك، وتخضع للعزل المنزلي مع اتباع بروتوكول العلاج.

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وأشار نجل النجم القدير إلى أن والده ملتزم بالإجراءات الاحترازية ولا يخرج من المنزل إلا في حالات الضرورة.


يُذكر أن أبو زهرة ينشغل حالياً في تصوير دوره في فيلم "أهل الكهف" الذي تدور قصته حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل. وهو من إنتاج وليد منصور.

فيلم "أهل الكهف" يشارك في بطولته: خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري.

 

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