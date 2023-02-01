بعد إنجاب طفلها الأول .. إيمي سمير غانم تعبّر عن فقدانها لحنان والدتها دلال عبد العزيز

الوكيل الإخباري- عبرت الفنانة إيمي سمير غانم، عن فقدانها لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز خلال فترة ما بعد إنجابها ابنها فادي، بصورة لوالدتها مع كايلا ابنة شقيقتها، دنيا، في كواليس تصوير مسلسل "الكبير أوي"، حينما كانت طفلة رضيعة.



وعلقت إيمي على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" قائلة: "مامي حبيبي كانت بتقعد بكايلا في تصوير الكبير أوي لما دنيا كانت بتصور، وكان دايما ناموس كتير ربنا يرحمها يارب ويغفر لها بحبك".



وكانت إيمي قد أنجبت منذ أيام نجلها الأول فادي من زوجها الفنان حسن الرداد، بعد محاولات عديدة لإخفاء حملها رغم ظهورها في مناسبات عديدة قبل الولادة، منها حضور العروض الخاصة لفيلم زوجها الفنان حسن الرداد، "تحت تهديد السلاح" في مصر وخارجها.

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