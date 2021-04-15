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الخميس، 15-04-2021 12:02 م

بعد اتّهامه بقتلها.. الفنان جلال الزين يكشف تفاصيل انتحار زوجته!.. شاهد

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الوكيل الاخباري - كشف الفنان العراقي جلال الزين الكثير من تفاصيل حياته مع زوجته التي اتُّهم بقتلها، وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج "زوروني كل سنة مرة" الذي يُعرض على شاشة قناة "السومرية". وقال في هذا السياق إن زواجه كان طبيعياً لكن مختلفاً. وأوضح أن زوجته كانت من "غير عالم" و"غير ناس" وأصبحت بعد الزواج في "غير عالم وغير ناس". وأضاف أن خلافاً حدث بينها وبين عائلتها، وأنها كانت تقيم مع صديقة لها حين تعرّف إليها.

وتابع أن كلاً منهما أحب الآخر وأن رفض أهلها لم يمنعهما من الارتباط، مشيراً إلى أن علاقتهما استمرت عامين وأنها كانت طالبة في إحدى الكليات.

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كذلك لفت إلى أنها عاشت حياة طبيعية جداً بعد الزواج، وانتقلت من مرحلة اللاهدف إلى مرحلة الهدف.

وشدّد على أنهما كانا سعيدين ومتفاهمين، نافياً ما أشيع عن أنه كان يضربها. ولدى سؤاله عن سبب انتحارها رغم هذا، قال إنها أرادت يوماً أن تلتقي أهلها لكنهم رفضوا ذلك.


وروى أنه عاد في يوم الحادثة من العمل إلى المنزل ووجدها جالسة وهي ترتجف... فاحتضنها ودعاها إلى الهدوء، مشيراً إلى أنهما كانا سيتناولان الفطور معاً.


وأضاف أنه ذهب مع شخص يُدعى بلال لشراء طعام الفطور قبل أن يتلقّيا اتصالاً أُبلغا فيه بالحادثة. وذكر أنه عاد ووجدها متوفاة، وأبدى حيرته الشديدة بسبب إقدامها على قتل نفسها.

 

 


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