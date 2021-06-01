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الثلاثاء، 01-06-2021 01:26 م

بعد اختياره أفضل ممثل.. فيديو جديد لقصي خولي يثير الجدل.. شاهد

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الوكيل الاخباري - من خلال مقطع فيديو عفوي، عبّر الفنان السوري قصي خولي عن سعادته وامتنانه للجمهور بعد اختيار مسلسل "2020" كأفضل مسلسلٍ مشترك، واختياره كأفضل ممثل دراما عربية مشتركة بنظر المشاهدين.

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ونشر عبر حسابه في "إنستغرام"، مقطع فيديو من كواليس المسلسل الذي حقق نسبة مشاهدة عالية واستطاع ان يتغلب على باقي الأعمال ويكون الأفضل في الاعمال المشتركة، ظهر فيه وهو يرقص ويغني مع باقي الممثلين في جو من الانسجام والفرح.


وعلق عليه: "هيك كانت الأجواء بالكواليس بعد التعب وكورونا وأكثر من 24 ساعة متواصلة تصوير. شكراً للجميع وشكراً على المحبة والتصويت. مبروك فوز مسلسل 2020 بأفضل مسلسل مشترك بتصويت برنامج ET بالعربي".

 

وكذلك شكر جمهوره والمشاهدين على اختياره كأفضل ممثل من خلال صورة نشرها على صفحته واكتفى بالقول "الله ولي التوفيق".

 



لها

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