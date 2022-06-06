الإثنين 06-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم الأمعري في رام الله

وزيرة الخارجية الألمانية ترفض لقاء السفير الأوكراني في بلادها

من يحتاج إلى التطعيم ضد جدري القردة؟

كازاخستان: 77,18% من الناخبين أيدوا التعديلات الدستورية

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

إصابة 3 أشخاص بنزاع مسلح بين أجانب في اسطنبول

وفيات الإثنين 6-6-2022

السعودية تصدر بيانا بعد تصريحات "مسيئة" للنبي محمد في الهند

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من نابلس

الإثنين، 06-06-2022 09:59 ص

بعد ازمتها الصحية .. ياسمين عبدالعزيز تنشر كلمات تثير قلق متابعيها

56da7af0-8f3e-4ed2-a15b-c7ada578699c


الوكيل الإخباري-تصدّرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز الترند وقائمة محركات البحث ، وذلك بعد ظهورها مجدداً في المستشفى، وخضوعها لعملية جراحية دقيقة في سويسرا منذ أسبوع تقريباً.

اضافة اعلان

 

وشاركت ياسمين عبد العزيز الجمهور صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت في منشورها: "ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله"، مما اثار قلق متابعيها حول حالتها الصحية ولم يصدر لغاية اللحظة تعليق من الفنانة حول ازمتها الصحية الجديدة . 

 

 


 

وبعد أقل من عام على الأزمة الصحية التي مرّت بها، والتي أسفرت عن دخولها في غيبوبة لعدة أيام، تعرّضت ياسمين لوعكة جديدة، وأدت إلى دخولها المستشفى.


ونشرت صورة عبر صفحتها الخاصة أمس الأحد، ظهرت بها من داخل المستشفى وعلى السرير، وتتلقى العلاج، وعلقت: "أهم حاجة فى الدنيا الصحة نعمة كبيرة".

 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_8_16_0_45_49_110

ماجدة الرومي تطل من الاستديو.. وتشوق المتابعين لجديدها

1628167094554394300

أغنية جديدة بعنوان " سينجل" للفنان محمد حماقي

105425

اليسا تعلن بدء تسجيل البومها الجديد

271436514_624459875542796_7483309593494255563_n-730x438

وائل رمضان وسلاف فواخرجي بعمل فني جديد -صورة

15995640794123018

بعد انفصالها .. شاكيرا توضح سبب وجودها في سيارة إسعاف

WhatsApp Image 2022-06-05 at 1.19.46 PM

مرض " كرون " يصيب ابن الفنان تيم حسن وحالته الصحية مستقرة

أخبار متعلقة
7510455_1654345249

هنادي مهنا بأحدث اطلالة لها

202105170226212621

صورة لـ "عادل إمام وزوجته "من أيام الشباب تجتاح مواقع التواصل

202001140442244224

بعد خروجها من ازمة صحية .. أول ظهور للفنانة أنغام

1-1463179

صورة لوالدة ياسمين عبدالعزيز تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي

194155

ماجدة الرومي تشارك في الانتخابات اللبنانية -صورة

2022_3_1_14_4_50_413

شاهد..أول ظهور لـ منة عرفة ومحمود المهدي بعد عودتهما لبعض