بعد ازمتها الصحية .. ياسمين عبدالعزيز تنشر كلمات تثير قلق متابعيها

الوكيل الإخباري-تصدّرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز الترند وقائمة محركات البحث ، وذلك بعد ظهورها مجدداً في المستشفى، وخضوعها لعملية جراحية دقيقة في سويسرا منذ أسبوع تقريباً.

اضافة اعلان

وشاركت ياسمين عبد العزيز الجمهور صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت في منشورها: "ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله"، مما اثار قلق متابعيها حول حالتها الصحية ولم يصدر لغاية اللحظة تعليق من الفنانة حول ازمتها الصحية الجديدة .





وبعد أقل من عام على الأزمة الصحية التي مرّت بها، والتي أسفرت عن دخولها في غيبوبة لعدة أيام، تعرّضت ياسمين لوعكة جديدة، وأدت إلى دخولها المستشفى.



ونشرت صورة عبر صفحتها الخاصة أمس الأحد، ظهرت بها من داخل المستشفى وعلى السرير، وتتلقى العلاج، وعلقت: "أهم حاجة فى الدنيا الصحة نعمة كبيرة".



الفن