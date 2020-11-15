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الأحد، 15-11-2020 09:08 ص

بعد اشهر من القطيعة .. الصلح بين أحلام وأصالة

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الوكيل الإخباري _ على الرغم من مرور فترة كبيرة على القطيعة بينهما ، الا ان فاهد مبارك الهاجري نجل الفنانة الإماراتية "احلام" قد نجح بالصلح بين والدته والفنانة اصالة ، وذلك بعد الحديث الذي دار بينه وبين اصالة لتدخل بعد ذلك أحلام في الحديث بينهما.

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حيث ان أحلام ردت على تعليق أصالة بعد كلامها لإبنها، وكتبت: "مشكلتك تورطتي تغنين ل فاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمه ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك وفاهد هو البركه في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك .... واصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك ههههههه".


وكانت أصالة قد كتبت لأحلام: "منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي ،وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتيه وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي".

 

 

 

 


المصدر : الفن 

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