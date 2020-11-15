بعد اشهر من القطيعة .. الصلح بين أحلام وأصالة

الوكيل الإخباري _ على الرغم من مرور فترة كبيرة على القطيعة بينهما ، الا ان فاهد مبارك الهاجري نجل الفنانة الإماراتية "احلام" قد نجح بالصلح بين والدته والفنانة اصالة ، وذلك بعد الحديث الذي دار بينه وبين اصالة لتدخل بعد ذلك أحلام في الحديث بينهما.
حيث ان أحلام ردت على تعليق أصالة بعد كلامها لإبنها، وكتبت: "مشكلتك تورطتي تغنين ل فاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمه ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك وفاهد هو البركه في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك .... واصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك ههههههه".
وكانت أصالة قد كتبت لأحلام: "منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي ،وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتيه وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي".
مشكلتك تورطتي تغنين ل فاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمه ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك وفاهد هو البركه في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك .... واصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك ههههههه 🤣🤣🤣🤣😜 https://t.co/jz1Dij4Se2— A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) November 14, 2020
انتي مافي منك الغاليه وحبيبتي الجميله حنا من غير انغام ما نكتمل ♥️ https://t.co/EskTpf6Hd4— A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) November 14, 2020
اهنيكم شباب وشبابات آداء جميل من الطرفين @AssalaOfficial و الوالده القلب @AhlamAlShamsi يا زين الدنيا كذا وحنا حبايب ، وبكذا نقدر تقول اقوى الفنانين في الفن العربي رجعوا و بقوه 🤩♥️— فاهد مبارك الهاجري ❤️ (@FahedMalhajri) November 14, 2020
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