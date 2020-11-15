بعد اشهر من القطيعة .. الصلح بين أحلام وأصالة

الوكيل الإخباري _ على الرغم من مرور فترة كبيرة على القطيعة بينهما ، الا ان فاهد مبارك الهاجري نجل الفنانة الإماراتية "احلام" قد نجح بالصلح بين والدته والفنانة اصالة ، وذلك بعد الحديث الذي دار بينه وبين اصالة لتدخل بعد ذلك أحلام في الحديث بينهما.

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حيث ان أحلام ردت على تعليق أصالة بعد كلامها لإبنها، وكتبت: "مشكلتك تورطتي تغنين ل فاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمه ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك وفاهد هو البركه في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك .... واصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك ههههههه".



وكانت أصالة قد كتبت لأحلام: "منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي ،وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتيه وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي".

مشكلتك تورطتي تغنين ل فاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمه ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك وفاهد هو البركه في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك .... واصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك ههههههه 🤣🤣🤣🤣😜 https://t.co/jz1Dij4Se2 November 14, 2020

انتي مافي منك الغاليه وحبيبتي الجميله حنا من غير انغام ما نكتمل ♥️ https://t.co/EskTpf6Hd4 November 14, 2020

اهنيكم شباب وشبابات آداء جميل من الطرفين @AssalaOfficial و الوالده القلب @AhlamAlShamsi يا زين الدنيا كذا وحنا حبايب ، وبكذا نقدر تقول اقوى الفنانين في الفن العربي رجعوا و بقوه 🤩♥️ November 14, 2020

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