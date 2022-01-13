الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 01:50 م

بعد اصابته بكورونا .. فنان مصري يصف حالته الصحية

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الوكيل الإخباري-كشف الفنان المصري إدوارد أنه يعاني من وجع شديد وذلك في أول تعليق له بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "بجد أسوأ يوم عدى عليا في حياتي يارب اشفي كل مريض".

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وكان الفنان إدوارد قد أعلن مساء أمس إيجابية المسحة التي أجراها للكشف عن الإصابة بكورونا، وتأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، حيث اكتفى بكتابة "إيجابية"، مشيرا إلى المسحة.


وكان قد إحتفل الأخير بعيد زواجه ووجه رسالة رومانسية إلى زوجته، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "كل سنة واحنا مع بعض ربنا يخليكي لينا يا أغلى ما في حياتي".

الفن

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