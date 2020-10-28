بعد اعتذاره عن باب الحارة.. يامن الحجلي يكشف عن انضمامه لـ حارة القبة

الوكيل الإخباري _ بعد ان اعتذر عن مشاركته في الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة"، كشف الفنان السوري يامن الحجلي عن انضمامه بشكل رسمي إلى مسلسل "حارة القبة"، ليكون أول أعماله هذا الموسم.

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يشار الى ان حارة القبة هي التعاون الأول بين الحجلي والمخرجة رشا شربتجي .

يذكر ان الحجلي كان قد شارك في الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة بشخصية "شكري".



المصدر : الفن

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