الأربعاء 28-10-2020
الوكيل الاخباري

مستشفى متخصص بالعناية الحثيثة في البشير خلال 10 أيام

توضيح هام من وزارة الاوقاف حول اقامة صلاة الجمعة هذا الاسبوع

بعد اختفائه 19 يوما .. العثور على مصطفى ووالده يكشف للوكيل تفاصيل مثيرة

اجتماع في لجنة الاوبئة وترقب لتوصيات هامة

استثناء 40 منشأة من الحظر الشامل الجمعة

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي

المطعوم الرباعي في الأسواق خلال يومين وهذا سعره

نتائج فحص كورونا شرط لدخول سائقي الشاحنات للمملكة

قطر: 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس




الأربعاء، 28-10-2020 01:48 م

بعد اعتذاره عن باب الحارة.. يامن الحجلي يكشف عن انضمامه لـ حارة القبة

_أحمر (7)


الوكيل الإخباري _ بعد ان اعتذر عن مشاركته في الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة"، كشف الفنان السوري يامن الحجلي عن انضمامه بشكل رسمي إلى مسلسل "حارة القبة"، ليكون أول أعماله هذا الموسم.

اضافة اعلان
 

 

يشار الى ان حارة القبة هي التعاون الأول بين الحجلي والمخرجة رشا شربتجي .

 

يذكر ان الحجلي كان قد شارك في الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة  بشخصية "شكري".

المصدر : الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ahlam2-10-201700-655x430

احلام تخضع لتجارب الجرعة الثانية من لقاح كورونا

814561

وفاة والد الفنان خالد القيش

5f594df34c59b743c0461f99

محمد رمضان ينشر كواليس كليب الشرع محلل أربعة

202009300618351835

عرض فيلم الصندوق الأسود لـ منى زكي.. الليلة

2020_10_3_12_2_3_70

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

45654645

وفاة الفنان الكوميدي السعودي صالح الزراق

أخبار متعلقة
2008912big28131

أبو شهاب يجتمع مع شريفة من جديد.. فيديو

17 copy_1

محمد خاوندي ينضم لثالث أعماله الشامية هذا العام

maxresdefault

ابو ساطور يؤجل تصوير مشاهده في باب الحارة .. لهذا السبب

337782_untitled-1_104_

رنا الأبيض تكشف تفاصيل شخصيتها في باب الحارة

يحيى-بيازي

يحيى بيازي يكشف تفاصيل شخصيته في باب الحارة

12201730122531727

فيديو مسرّب من كواليس باب الحارة 11 يثير غضب المتابعين