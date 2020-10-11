بعد اعتذار أحمد السقا من تامر حسني..ردّ محمد هنيدي يفاجئ الجميع

الوكيل الإخباري _فاجأ الفنان المصري محمد هنيدي متابعيه برده على الإعتذار الذي وجهه منذ قليل الفنان المصري أحمد السقا للفنان المصري تامر حسني.

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حيث انه رد بأسلوبه الكوميدي :"عايز رقم تامر يا سقا تتكلموا بدل مانتوا فاضحينا ع الفضائيات والسوشيال ميديا كدة؟".



ما أثار ضحك جميع المتابعين على وسائل التواصل الإجتماعي ، حيث حقق التعليق في غضون دقائق نسب إعجاب عالية.



يشار الى ان السقا كان قد اعتذر منذ قليل من تامر بعد لخلاف البسيط الذي حصل بينهما ، قائلا:"رساله الى صديق عزيز .........صديقى واخى العزيز تامر حسنى ..انت عارف اللى بينى وبينك عيش وملح وحاجات كتير....قد اكون اخطأت انى اتكلمت ف الموضوع ع الهوا ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا.. مش هاطول عليك اكتر من كده ولو انا زعلت شويه وانت شويه نبقى خالصين يا عم...تامر حسنى احنا اللى بينا كتير ماتزعلش يا عم وحقك عليه...وميعادنا الحفله اللى جايه....".



المصدر : الفن



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