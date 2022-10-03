بعد اعتذار الأوسكار منها.. وفاة الممثلة ساشين ليتل فيزر عن 75 عاماً

الوكيل الإخباري - أعلنت أكاديمية الصور المتحركة عبر تغريدة لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي وفاة الممثلة الأمريكية الأصل ساشين ليتل فيزر، التي أعلنت رفضت مارلون براندو تسلم جائزة الأوسكار عام 1973، وذلك عن عمر يناهز 75 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.





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وذكر موقع " Hollywood Reporter" أن الممثلة، وهي منظمة الحفاظ على تراث السكان الأصليين لأمريكا، توفيت مساء يوم الأحد في 3 أكتوبر/ تشرين الأول في منزلها في مارين كونتي في مدينة كاليفورنيا محاطة بمن تحب، وذلك بعد معاناتها مع سرطان الثدي.



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