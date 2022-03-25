السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

بايدن يصف بوتين بالـ جزار

الجمعة، 25-03-2022 10:16 ص

بعد اعتزاله الغناء.. أدهم النابلسي يحصل على إجازة في أحكام تلاوة القرآن - صور

_122329013_whatsubject


الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للفنان المعتزل أدهم النابلسي بعد حصوله على إجازة في أحكام تلاوة القرآن الكريم من أحد المساجد في الأردن.

وظهر أدهم النابلسي في الصورة، وهو ممسك بدرع موقّع من إمام مسجد أبوعيشة في الأردن، مكتوب عليه: "يتقدم محمد عقل إمام مسجد أبوعيشة بالتهنئة والتبريك إلى الفاضل أدهم النابلسي، بمناسبة إتمامه الإجازة في تلاوة القرآن الكريم، رفعك الله بالقرآن إلى أعلى درجات الجنة، وجعلك مباركًا أينما كنت وموفقًا حينما اتجهت".

وجاء تداول هذه الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لأدهم النابلسي وهو يؤذن للصلاة بصوت عذب، فيما وقف المصلون خاشعون من حوله في انتظار بدء الصلاة.

اضافة اعلان


وكان "النابلسي" أعلن اعتزاله في فيديو نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن قرار اعتزاله نهائي ولا رجعة فيه، لاسيما أنه يرى أن مشواره في عالم الفن لا يُرضي الله، ولا يتفق مع أهداف وجود الإنسان على الأرض، ولاقت تصريحاته انقسامًا في الآراء سواء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي أو العاملين في الوسط الفني والغنائي.

واستهل أدهم النابلسي مشواره في عالم الغناء بالمشاركة في برنامج اكتشاف مواهب عام 2013، وبعدها قرر أن يشق طريقه في عالم الغناء، وطرح أولى أغنياته التي حملت عنوان "قصتنا خلصت" وحققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها، ولكن في الفترة الأخيرة أعلن اعتزاله العمل في مجال الفن، مشددًا على أنه يراه حرامًا، وأنه جاد في هذا القرار ولن يتراجع عنه.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-935318-637838409261060755

شاهد..نجاة الفنانة رحاب حسين من الموت في حادث سيارة

van-damme

فاندام سيزور مصر قريبا لهذا السبب

71cab05946

صلاح عبدالله يكشف عن أحداث مسلسل دايما عامر

9278515_1648291025

نوال الكويتية تشعل الأجواء في السعودية وتتصدر الترند

320222215410971800873

شاهد كيف بررت ديانا حداد ما جرى في حفلها بالعراق

9333689_1626449415

سيف نبيل يستعد لإطلاق وين وين

أخبار متعلقة
kazzem-saher-1

الموت يفجع الفنان كاظم الساهر

127-124748-ramez-jalal-ramadan-2022_700x400

كشف اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2022

بببببببببببببببب

رمضان 2022.. منافسة شديدة بين 9 مسلسلات سورية - أسماء

ااااااااا

تفاصيل جديدة حول مسلسل باب الحارة 12 ودخول شخصيات لا تتوقعها - أسماء

image

شاهد - حورية فرغلي تغضب على جارها وتتشاجر معه

8ebc800c-4589-436f-8909-f7aff7e01edf

الفنان عمر العبداللات يغني للكويت " غلاكِ يالكويت "