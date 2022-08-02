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الثلاثاء، 02-08-2022 01:55 م

بعد افلاسها .. آمبر هيرد تبيع منزلها في كاليفورنيا بمليون دولار

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الوكيل الإخباري-بعد ما يقرب من شهرين من فوز جوني ديب بقضية التشهير ضد آمبر هيرد، قامت الممثلة بهدوء  ببيع منزلها في صحراء كاليفورنيا، ليكن ذلك إعلانا صريحا عن إفلاسها.

تم بيع عقار "آمبر هيرد" المكون من 3 غرف نوم و3 حمامات ، والذي يقع على مساحة 6 أفدنة من الأراضي في كاليفورنيا، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الامريكية.

وتظهر سجلات الملكية في 18 يوليو ، أن المنزل  الخاص بـ آمبر هيرد تم بيعه بمبلغ 1.05 مليون دولار.

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وعلمت صحيفة "نيويورك بوست" أن ريكارد وكارول جانيت يورجنسن ومقرهما نيوجيرسي ، والذين يمتلكون أيضًا عقارات في نيفادا ومؤسسون لشركة Jorgensen & Company LLC ، هم المالكين الجدد لـ منزل أمبر هيرد.

وقد وصف  المنزل الذي يمتد على مساحة تزيد عن 2450 قدمًا مربعة ، العقار بأنه "فرصة في العمر".


يتميز المنزل الضخم  بإطلالات على الصخور والجبال والصحراء ، ويضم جسرًا مصممًا بطول 110 قدمًا يؤدي إلى شرفة على جانب الجبل.


كانت أمبر  هيرد قد اشترت المنزل مقابل 570 ألف دولار في عام 2019، لتحقق ببيعه الآن مكسب كبير ولكن بالنظر إلى مبلغ 8.3 مليون دولار التي أُمرت بدفعها إلى ديب بعد إدانتها بالتشهير من قبل هيئة المحلفين ، فإن هذا المبلغ يساعدها على دفع الغرامة المفروضة عليها.


بشكل عام ، طُلب من أمبر هيرد تغطية 10 ملايين دولار كتعويضات ، بالإضافة إلى 350 ألف دولار كتعويضات عقابية.

صدى البلد

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