بعد الحكم عليه بالسجن .. أول ظهور لطليق منة عرفة -صورة

الوكيل الإخباري-بعد الحكم على محمود مهدي، طليق الممثلة المصرية منة عرفة، بالسجن لمدة عام، وذلك بسبب هجومه على نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، وظهر بعدة فيديوهات على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

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وتحدث بالفيديوهات عن أعماله الفنية المقبلة، والأغنية الجديدة التي سوف يطرحها بعد أسبوعين، وكذلك فيلمه الفرصة المنتظر طرحه قريبًا.



وقال طليق منة عرفة، في الفيديو إن فيلمه الجديد لا يحتوي عل مشاهد لا أخلاقية، معلقًا: "الفيلم مفيهوش مشاهد جريئة، ودة اللي كنت بتحارب علشانه".







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