بعد الدفاع عن نفسها من الهجوم العنيف.. هند صبري تعتذر لجمهورها

الوكيل الاخباري - كشفت تقارير مصرية، الجمعة، عن اعتذار تقدمت به الفنانة التونسية، هند صبري، إلى جمهورها، بعد الجدل الكبير الذي أثير بشأن تقديمها لاحتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.

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واعتذرت هند صبري من خلال رسالة مصورة لها من جمهورها عن عدم حضورها إلى مدينة الأقصر من أجل تكريمها في حفل افتتاح النسخة العاشرة من مهرجان السينما الأفريقية، الجمعة، وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.



وسيتم عرض رسالة اعتذار هند صبري في حفل افتتاح المهرجان، مساء الجمعة.



وسيتم تكريم هند صبري في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية العاشر عن مشوارها الفني والسينمائي، وتصديها للعديد من القضايا المهمة عربيا ومحليا.

وتنطلق الدورة العاشرة للمهرجان من معبد الكرنك في مدينة الأقصر، والتي تحمل شعار "10 سنوات من الخيال"، ويتم من خلالها تكريم المخرج المالي، عمر سيساكو، والفنان المغربي عز العرب الكغاط،، والفنان محيي اسماعيل، والمخرج على عبد الخالق والفنان سمير صبري ونادية الجندي.



ويأتي اعتذار هند صبري عن عدم حضور تكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بعدما دافعت عن نفسها، الجمعة، من الانتقادات العنيفة التي طالتها عقب إعلان مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري، لا سيما بعدما أعلنت عبر "إنستغرام" عن الرحلة الذهبية التي تجوب شوارع القاهرة، في الثالث من أبريل/ نيسان المقبل، وسيتم خلالها نقل 22 مومياء من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، من بينها 18 لملوك وأربع ملكات، على أن يتم التحرك متزامنا مع 21 طلقة تحيّة لفراعنة مصر العظام.



وأوضحت في منشور لها: "استيقظت على سيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل المومياوات الملكية فوجب التوضيح: أنا كتبت "فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم"، من اجتهد و قرّر أني مشاركة لوحدي؟ هل يجوز أن حدثاً بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟ ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلا ان تكون مش مصرية أبّا عن جد؟".



وأضافت: "هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي ومسلّم به ولا نقاش فيه، وأكررها: فخورة أني أشارك بجزء صغير جدا إلى جانب كبار نجوم مصر وعبرت عن حبي بهذه المشاركة. إلّلي فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط. وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته و فكره الضيّق. مصر أكبر من كده بكتير .نقطة".



كما أعلنت هند صبري في نفس المنشور عن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، قائلة: "صباح الخير، في البيت ومعزولة والحمد لله أيام معدودة تفصلني عن التعافي، إن شاء الله من دور كورونا وأعود للتصوير، ربنا يلطف بالجميع".

المصدر : سبوتنك







