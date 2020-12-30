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الأربعاء، 30-12-2020 02:20 م

بعد الفحص هذا ما أعلن عن حقيقة وفاة حاتم علي!

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الوكيل الاخباري - أحدثت وفاة المخرج السوري حاتم علي ضجة كبيرة في الوسط الفني العربي كما على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي سياق البحث عن السبب الحقيقي للوفاة أعلنت نيابة قصر النيل في مصر التوصل إلى أنه توفي بطريقة طبيعية نتيجة ازمة قلبية، دون وجود أي شبهة جنائية. كما أصدرت تصريحاً يتيح الدفن.

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وذكر موقع "العربية" نقلاً عن وسائل إعلام مصرية أن النيابة انتقلت إلى الفندق حيث كان يقيم علي من أجل فحص الجثمان وتبين عدم وجود آثار عنف أو جروح.


ولفت إلى أنها أعطت الأوامر بتفريغ كاميرات المراقبة. ويشار إلى ان الفنان السوري ماهر الصليبي أكد في وقت سابق وفاة علي. وأشار إلى أنه عاد من كندا إلى مصر من أجل تحضير عمل جديد وأن بعض أصدقائه ذهبوا إلى الفندق لزيارته ووجدوه ميتاً في غرفته. ويشار إلى ان زوجته دلع الرحبي تقيم في كندا ولم يعرف ما إذا كانت ستتمكن من حضور مراسم الدفن مع ابنتهما الوحيدة.


ويشار إلى ان حاتم علي بدأ مسيرته بكتابة الأعمال المسرحية والنصوص الدرامية وانتقل إلى التمثيل مع المخرج هيثم حقي من خلال مسلسل "دائرة النار" في العام 1988 ثم تفرغ للإخراج.

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