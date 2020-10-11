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الأحد، 11-10-2020 01:44 م

بعد الهيبة الرد.. تيم حسن بطل مسلسل بـ 10 حلقات

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الوكيل الإخباري _ كشف الفنان السوري تيم حسن عن استعداده للبدء بتصوير مسلسل جديد يتألف من ١٠ حلقات لصالح تطبيق "شاهد" ، مع بدايات الشهر المقبل .

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حيث انه سيكون خلال عرض مسلسل "الهيبة-الرد" الذي سينطلق بعد أيام على الشاشات.


يشار الى أن جبل شيخ الجبل الذي يجسد دوره تيم سيكون بداية انطوائياً ويعيش بعيداً عن قصر العائلة نظراً لحزنه على فقدان زوجته وابنه في الجزء الثالث.


المصدر : الفن 

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