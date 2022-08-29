بعد انتظار .. تيم حسن يعلن موعد عرض فيلم الهيبة في دور السينما

الوكيل الإخباري-أعلن الفنان السوري تيم حسن عن موعد عرض فيلمه الجديد "الهيبة" بتاريخ 29 أيلول2022 في جميع صالات السينما .

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وشوق الفنان الجمهور لفيلمه الجديد حيث نشر البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الخاص في " انستجرام " معلقا عليه :"فيلم الـهــيـبـة .. بتاريخ ٢٩ سبتمبر (أيلول ) ٢٠٢٢ .. في جميع صالات السينما 29/9/2022 .. أهلا وسهلا بالكل "

وفيلم الهيبة هو ختام لمسلسل "الهيبة" بعد عرض خمسة أجزاء، من إنتاج شركة الصباح إخوان، وإخراج سامر البرقاوي وتأليف سامر نصر الله، ويشارك في بطولته، زينة مكي، سعيد سرحان، مو لطوف، محمد عقيل، عبدو شاهين .