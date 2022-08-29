الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الإثنين، 29-08-2022 11:56 ص

بعد انتظار .. تيم حسن يعلن موعد عرض فيلم الهيبة في دور السينما

1111111111111111111111111111111111


الوكيل الإخباري-أعلن الفنان السوري تيم حسن عن موعد عرض فيلمه الجديد  "الهيبة" بتاريخ 29 أيلول2022 في جميع صالات السينما .

اضافة اعلان

 

وشوق الفنان الجمهور لفيلمه الجديد حيث نشر البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الخاص في " انستجرام " معلقا عليه  :"فيلم الـهــيـبـة .. بتاريخ ٢٩ سبتمبر (أيلول ) ٢٠٢٢ .. في جميع صالات السينما 29/9/2022 .. أهلا وسهلا بالكل "

 

وفيلم  الهيبة هو ختام لمسلسل "الهيبة" بعد عرض خمسة أجزاء، من إنتاج شركة الصباح إخوان، وإخراج سامر البرقاوي وتأليف سامر نصر الله، ويشارك في بطولته، زينة مكي، سعيد سرحان، مو لطوف، محمد عقيل، عبدو شاهين .

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e51bbff334f2811c5a4b8a7fa58fbc13

طارق الشيخ يطرح أحدث أغنيته "ودوني البحر"

رامي-صبري

رامي صبري يشارك صورة جديدة برفقة زوجته

9966540_1658148617

عبدالله الرويشد يروج لأحدث أعماله الفنية

44444444

الموت يفجع هاني رمزي

40729Image1-1180x677_d

أصالة تتغنّى بابنتها شام الذهبي -فيديو

d11899b7-1034-4737-a57e-fb77e555b799

ظهور مختلف للفنانة نيللي كريم .. صورة

أخبار متعلقة
9bd0059c-bf15-41df-a963-516992d86660

رشا شربتجي تشيد بأداء تيم حسن .. والأخير يرد

News-P-315362-636300278382862061

وفاء الكيلاني وتيم الحسن بأحدث ظهور .. صورة