بعد انتقاده.. هاني شاكر يوضح سبب قوله "غلطة وندمان عليها"

الوكيل الإخباري-أوضح نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر سبب وصف استلامه لمنصب نقيب المهن الموسيقية بأنه أكبر خطأ.



وتعرّض هاني شاكر لموجة من الانتقادات بعدما صرّح خلال مقابلة مع الاعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر الجديدة"، أن الخطأ الذي يستحق الندم عليه هو قبوله ان يترأس نقابة المهن الموسيقية في بلاده الذي لا يعرف ان كان هذا المنصب نعمة ام نقمة في حياته.

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وعاد هاني شاكر من جديد وأوضح القصد من هذا التعبير، وهو أن عمله جعله "لقمة سائغة" لوسائل الإعلام، ومواقع التواصل، حيث عرّضه للتطاول والإهانة، ومحاولة النيل من تاريخه الفنّي.



كما وقد شارك هاني شاكر المقطع الذي قال فيه هذه الجملة كاملاً، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وأرفق بالفيديو بتعليق أوضح فيه، حيث قال: "توضيحا لما اثير في الفترة الاخيرة عن انني قلت ان جلوسي علي كرسي النقابة هو غلطة وندمان عليها فأحب ان اوضح، اولاً ان المواقع التي اكتفت بنشر هذا العنوان دون باقي الحديث لم توضح المقصود بقول هذا التصريح الذي كنت اقصد به العمل العام وهذا ما قلته واوضحته في البرنامج فالعمل العام جعلني لقمة سائغه للإعلام والسوشيال ميديا وعرضة للتطاول والاهانه والنيل من تاريخي الفني ومن شخصي والذي لم اتخيل ابداً ان اتعرض له طوال حياتي ولكن هذا لا يمنع ابدا انني فخور وسعيد بالثقة الغالية التي منحتني اياها الجمعية العمومية وبكوني نقيب لموسيقيين مصر خلفا لسيدة الغناء العربي ام كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار احمد فؤاد حسن، وغيرهم هذه الفئه التي اتشرف بخدمتها والانتماء لها".



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