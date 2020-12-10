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الخميس، 10-12-2020 02:09 م

بعد انتهاء الحلقة الاخيرة من مسلسل الهيبة.. عادل كرم يهدد تيم حسن - شاهد

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الوكيل الاخباري - إنتقل الصراع بين الممثل السوري تيم حسن والممثل والإعلامي اللبناني عادل كرم، من مسلسل "الهيبة الرد" الى مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشر الأخير عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة له من شخصية "نمر السعيد"، التي يجسدها في المسلسل، وعلّق عليها قائلاً: "فلتكن معركة ومنتهية"، ليرد عليه تيم حسن بنشره مقطع فيديو لمشهد له من المسلسل، وهو يستعد للهجوم على مستودع يتحصّن فيه "نمر" وجماعته، وعلّق: "فــرج".

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وإحتدم الصراع بعد ذلك بينهما، ليرد عادل عليه قائلاً: "في مجال نتفاهم ونرجع نبني من أول وجديد؟، ليعود ويرد تيم، قائلاً: "اليوم بالليل بيبين معنا".


يُذكر أن المسلسل، الذي يتولى إخراجه سامر البرقاوي، من بطولة تيم حسن، عادل كرم، ديمة قندلفت، منى واصف، سعيد سرحان، محمد عقيل، عبدو شاهين، روزينا لاذقاني، أويس مخللاتي، نزيه يوسف، ناظم عيسى، ختام اللحام، جان دحدوح، ليلى قمري، أسعد حطاب، ولاء عزام، وبمشاركة بيار جماجيان، فؤاد حسن، أندريه سكاف، والإعلامية عبير شرارة، من تأليف وسيناريو وحوار مجموعة كُتّاب هم سامر نصر الله، سعيد سرحان، أحمد قصّار، وسيم قزق، يزن طربية.

 

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