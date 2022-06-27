بعد انفصالهما .. تيم حسن وديمة بياعة يجتمعان لأول مرة منذ سنوات -صورة

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنان السوري تيم حسن، بطليقته الفنانة ديمة بياعة، في لقاء نادر بينهما منذ طلاقهما قبل نحو عشر سنوات كاملة.

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حيث اجتمع الفنانان في حفل تخرج ابنهم ورد. وحضر الاحتفال أيضاً أحمد الحلو زوج ديمة بياعة حاليًا. والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني زوجة تيم حسن حاليًا.



وكانت الفنانة السورية ديما بياعة، نشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" من خلال خاصية "ستوري" صور من حفل تخرج ابنهما ورد.







ليالينا