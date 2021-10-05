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الثلاثاء، 05-10-2021 11:35 ص

بعد انقطاع مواقع التواصل الفنانة كندة علوش تتمنى العودة إلى الحياة القديمة - صورة

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الوكيل الإخباري - علقت الفنانة كندة علوش على سقوط مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وواتس اب وانستغرام المفاجئ، بأمنية أن يستمر هذا العطل لأكثر من شهر، حتى تستعيد الأسر العربية تفاصيل الحياة القديمة ومساعدة أغلب رواد هذه المواقع على التعافي من إدمان السوشيال ميديا، وطلبت من جمهورها التفاعل مع اقتراحها وتوضيح هل يستطيعون الحياة بدون هذه التطبيقات ولكم من الوقت.

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كندة علوش لم تواجه معاناة كبيرة بعد سقوط خدمات الفيسبوك وواتس اب وانستغرام لأنها تعتمد بالأساس على حسابها بموقع تويتر وغردت قائلة :

 

 


بينما لفت البعض أنظار كندة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي صارت مصدر رزق لعدد كبير من الناس وإغلاقها يمثل "خراب بيوت" وقال أحد متابعيها: مع كامل احترامي الك كندا هي المنصات صارت باب رزق لكتير ناس والانقطاع اللي صار في الساعات الماضية تسبب بخسائر مو بس لمنصات التواصل الحياة عم تمشي بأفضل سيناريو ممكن والعودة لسيناريو الماضي أو "حياتنا القديمة" هو الـ"جنان" بعينه.

 

 

 المصدر - سيدتي 

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