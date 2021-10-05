بعد انقطاع مواقع التواصل الفنانة كندة علوش تتمنى العودة إلى الحياة القديمة - صورة

الوكيل الإخباري - علقت الفنانة كندة علوش على سقوط مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وواتس اب وانستغرام المفاجئ، بأمنية أن يستمر هذا العطل لأكثر من شهر، حتى تستعيد الأسر العربية تفاصيل الحياة القديمة ومساعدة أغلب رواد هذه المواقع على التعافي من إدمان السوشيال ميديا، وطلبت من جمهورها التفاعل مع اقتراحها وتوضيح هل يستطيعون الحياة بدون هذه التطبيقات ولكم من الوقت.

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كندة علوش لم تواجه معاناة كبيرة بعد سقوط خدمات الفيسبوك وواتس اب وانستغرام لأنها تعتمد بالأساس على حسابها بموقع تويتر وغردت قائلة :

#إنستغرام و

بتتمنوا هالشي؟ وقديش بتتحملو؟ بعد العطل الي صاير لل #الواتساب #فسيبوك بتمنى من قلبي يصير عطل عام لكل الاپليكيشنز ومنصات التواصل الاجتماعي وناخد بريك لمدة شهر نرجع فيها لحياتنا القديمة بتفاصيلا الصغيرة الحلوة وبحميميتا قبل جنان وادمان السوشال ميديا وتطبيقات التواصلبتتمنوا هالشي؟ وقديش بتتحملو؟ October 4, 2021



بينما لفت البعض أنظار كندة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي صارت مصدر رزق لعدد كبير من الناس وإغلاقها يمثل "خراب بيوت" وقال أحد متابعيها: مع كامل احترامي الك كندا هي المنصات صارت باب رزق لكتير ناس والانقطاع اللي صار في الساعات الماضية تسبب بخسائر مو بس لمنصات التواصل الحياة عم تمشي بأفضل سيناريو ممكن والعودة لسيناريو الماضي أو "حياتنا القديمة" هو الـ"جنان" بعينه.



المصدر - سيدتي

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